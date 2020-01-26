Tesla начнет продажи нового электрического кроссовера Model Y раньше срока

Первые покупатели получат электрокроссоверы в феврале.

Tesla начнет поставки нового электрического кроссовера Model Y гораздо раньше намеченного срока: американцы увидят его уже в феврале.

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Хотя раньше компания Tesla выпускала все модели с изрядной задержкой, новый электрокроссовер Model Y впервые выйдет на рынок не просто вовремя, а раньше обещанного срока, пишет motor.ru.

Как сообщает издание Teslarati, в США клиенты совсем скоро получат свои новые электрокроссоверы — первые поставки намечены уже на февраль нынешнего года. Прежде в Tesla планировали начать выпуск Model Y осенью 2020 года, затем старт производства перенесли на лето, а теперь сроки в очередной раз пересмотрели.

Поставки клиентам должны начать с самой дорогой версии Model Y Performance. В США такой электрокроссовер Tesla будет стоить 61 тысячу долларов, а позднее появятся и более доступные версии.

Самую простую модификацию электромобиля Model Y Standard с батареей меньшей ёмкости оценили в 39 тысяч долларов. Эксперты прогнозируют некоторое падение продажа седана Model 3 из-за выхода компактного кроссовера и связанной с этим внутренней конкуренции.