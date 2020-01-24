В ВР предлагают повысить штрафы за непредоставление на дороге приоритета "скорой", спасателям и полиции

В случае повторного нарушения за год, предусматривается лишение права управления транспортными средствам до трех лет.

В партии «Слуга народа» предлагают повысить штрафы за непредоставление преимущества в движении аварийно-спасательным службам, «скорой» и полиции.

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Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, специализированному санитарному транспорту бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны, полиции)» (№ 2787), зарегистрированном народным депутатом Украины Жаном Беленюком.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 122-6.

В этой статье предположить, что непредоставление преимущества в движении водителями транспортных средств транспортным средствам аварийно-спасательных служб, специализированному санитарному транспорту бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, движущимся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, влечет за собой наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (сегодня от тридцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 гривен - УНИАН).

Также предполагается, что в случае, если непредоставление преимущества в движении повлекло создание аварийной обстановки, то это будет наказываться штрафом в размере от пятидесяти до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года (на сегодняшний день – от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года - УНИАН).

Кроме того, законопроектом предлагается, если повторно в течение года были совершены такие же нарушения, то штраф составит от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет.