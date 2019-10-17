Зеленский согласовал увеличение штрафов за отказ в перевозке льготников

За такое нарушение предполагается штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» (№ 166-IX).

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом увеличены санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств в льготной перевозке граждан.

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Так, документом предусмотрено, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан – субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановления социальной справедливости и снижения напряжения в обществе.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла закон об усилении наказания за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.