Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии: подписали меморандум

Министерство инфраструктуры подписало с немецкой компанией Deutsche Bahn меморандум о взаимопонимании.

Министерство инфраструктуры Украины и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании «Укрзализныця».

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Этот альянс – это логическое продолжение плана реструктуризации «Укрзализныци», которую анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине», - написал премьер.

При этом он добавил, что сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов «Укрзализныци».

«Поэтому сразу отвергаю все слухи – ни о каких продаже или аренде такого стратегически важного государственного объекта, как «Укрзализныця», речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станут базой для изменения ситуации в «Укрзализныце», - отметил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного совещания с участием депутатов и правоохранительных органов дал распоряжение Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации «Укрзализныци» с целью повышения прозрачности и эффективности ее деятельности. Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Спавка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.