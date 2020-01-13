Очереди авто сократились: пограничники рассказали о ситуации на границе (видео)

Самый загруженный в данный момент остается пункт пропуска Краковец.

Ночные пробки на западе страны значительно уменьшились.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Самый загруженный в данный момент пункт пропуска Краковец на границе с Польшей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корреспонденты насчитали там четыре десятка машин.

Подробнее об этом вы можете узнать из видеоматериала: