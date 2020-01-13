Очереди авто сократились: пограничники рассказали о ситуации на границе (видео)
13:47, 13 января 2020Транспорт
42 0
Самый загруженный в данный момент остается пункт пропуска Краковец.
Очереди на украино-польской границы значительно сократились / фото twitter.com/straz_graniczna
Ночные пробки на западе страны значительно уменьшились.
Читайте такжеГоспогранслужба прокомментировала километровые очереди на польско-украинской границе
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Самый загруженный в данный момент пункт пропуска Краковец на границе с Польшей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корреспонденты насчитали там четыре десятка машин.
Подробнее об этом вы можете узнать из видеоматериала:
Очереди сократились: Госпогранслужба сообщила об уменьшении количества авто на границе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter