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Очереди авто сократились: пограничники рассказали о ситуации на границе (видео)

13:47, 13 января 2020
Транспорт
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Очереди на украино-польской границы значительно сократились / фото twitter.com/straz_graniczna

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Самый загруженный в данный момент пункт пропуска Краковец на границе с Польшей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корреспонденты насчитали там четыре десятка машин.

Подробнее об этом вы можете узнать из видеоматериала:

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