Очереди на границе с Польшей: пограничники рассказали о ситуации в пунктах пропуска

В ведомстве прогнозируют существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после окончания новогодних праздников.

На протяжении суток произошло существенное уменьшение очередей транспортных средств на въезд в Украину перед пунктами пропуска Республики Польша.

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, для этого были привлечены резервы сил и средств и было налажено тесное взаимодействие контрольных служб обеих стран.

Отмечается, что на протяжении суток всего было оформлено легковых транспортных средств в пунктах пропуска «Краковец - Корчева» и «Шегини - Медика» - почти по 2500 автомобилей, «Рава-Русская - Гребенное» и «Грушев - Будомеж» - более 1500, «Ягодин - Дорогуск» и «Устилуг - Зосин» - более 1000, «Угринов - Долгобичув» и «Смильница - Кросценко» - более 800 легковых автомобилей.

«Такое значительное количество транспорта удалось оформить благодаря существенному увеличению численности резервного инспекторского состава пограничных нарядов. На въездных каналах были использованы дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы. В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на данный момент очереди полностью отсутствуют перед пунктами пропуска «Устилуг- Зосин», «Угринов - Долгобичув» и «Смильница - Кросценко». Также менее 80 автомобилей стоят перед пунктами пропуска «Рава-Русская - Гребенное» и «Грушев - Будомеж», перед «Шегини - Медика» - около 100. Что касается «Ягодин - Дорогуск» и «Краковец - Корчева», то там ожидают оформления около 300 автомобилей.

«Мы прогнозируем, что после обеда все, кто намерен пересечь украинско-польскую границу, смогут это сделать», - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что очереди легковых транспортных средств в страны ЕС со стороны Украины отсутствуют, однако прогнозируется существенный рост пассажиро-транспортного потока в страны ЕС после окончания новогодних праздников.