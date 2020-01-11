Наиболее загруженной станцией Киевского метро в 2019 году стала станция «Академгородок»

Отмечается, что в 2018 году наиболее нагруженной была станция «Лесная», которая находится на противоположном конце «красной» ветки киевского метро.

В 2019 году наиболее загруженной станцией Киевского метрополитена стала станция «Академгородок» на «красной» линии. За год ею воспользовалось 21,3 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что в 2018 году наиболее нагруженной была станция «Лесная», которая находится на противоположном конце «красной» ветки киевского метро.

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«Меньше всего пассажиров побывало на станции «Днепр». Она приняла 938,6 тыс. человек. В целом «красная» линия из 18 станций перевезла 203 млн 176 тыс. человек», — сообщают в Киевском метрополитене.

Второй по загруженности была «синяя» ветка метро, которой в 2019 году воспользовалось 173,2 млн пассажиров. Наиболее нагруженной станцией этой ветви была станция «Минская», а наименее нагруженной —«Почтовая площадь».

Третья, «зеленая», ветка киевского метро в 2019 году перевезла 118,8 млн пассажиров. Наиболее загруженной была станция «Позняки» (14,8 млн пассажиров), а меньше всего пассажиры пользовались станцией «Красный Хутор» (1,8 млн пассажиров).

«За 2019 год Киевский метрополитен перевез 495,3 млн пассажиров. Это на 700 тыс. (половина однодневного пассажиропотока) меньше, чем в прошлом году», — отмечают в Киевском метрополитене.