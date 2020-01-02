Россия решила вернуть пошлины на экспорт сжиженного газа

В РФ возобновилось действие экспортной пошлины на сжиженные углеводородные газы.

Экспортная пошлина на смесь пропан-бутан техническую (СПБТ) в январе 2020 года составляет 3,8 доллара/тонна. Пошлина на чистые фракции - 2,2 доллара/тонна.

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Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Министерства финансов РФ.

"В соответствии с формулой расчета, при цене СУГ ниже 490 доллара за тонну ставка пошлины опускается до 0%. Последний раз экспортеры СУГ платили пошлину в 2018 года, в течение 2019 года она оставалась нулевой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчет пошлин был проведен 16 декабря 2019 года.

"Под действие пошлин, кроме СПБТ и пропановой фракции, подпадают этан, бутан и изобутан. Ставка пошлины на данную продукцию считается в процентном соотношении от пошлины на СУГ, которое меняется в зависимости от года начисления. Так, в 2019 году - это 50% от пошлины на сжиженные газы, в 2020 году - уже 60%", - подчеркивает издание.

По информации "Консалтинговой группы А-95", за 11 месяцев 2019 году в Украину из России напрямую импортировано 600,9 тысяч тонн СУГ, что на 35% превышает объем 2018 года (446 тысяч тонн). Доля прямых поставок СУГ из РФ в балансе рынка за этот период составила 34% против 28% за аналогичный период 2018 г.