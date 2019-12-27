Шулявский мост обещают открыть до конца года (видео)

Ремонтники на Шулявском мосту работают круглосуточно.

Власти Киева обещают открыть движение транспорта по обновленному Шулявскому путепроводу уже в конце текущей недели.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"27 декабря новый путепровод должен пройти испытание тяжелой техникой - восемь 30-тонных машин должны создать максимально допустимые нагрузки и проверить его надежность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкцию моста уже заасфальтировали и нанесли временную дорожную разметку.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: