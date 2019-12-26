Автомобили Mazda3 из-за ошибки в ПО могут беспричинно выполнить резкое торможение

Автопроизводитель отзывает более 35 тысяч автомобилей Mazda3.

Компания Mazda подала в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США уведомление о дефекте, связанном с безопасностью, который выявлен в некоторых автомобилях Mazda3 2019 модельного года и 2020 модельного года.

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Дефект приводит к тому, что транспортное средство может неожиданно остановиться во время движения из-за непреднамеренного включения автоматической системы экстренного торможения Smart Braking System (SBS), пишет ixbt.com.

Причиной дефекта является ошибка в управляющем программном обеспечении SBS, из-за которой система ошибочно считает, что перед автомобилем обнаружено препятствие. Чтобы избежать столкновения или уменьшить ущерб от него система автоматически выполняет торможение, хотя риска столкновения в данном случае нет. При этом она выдает сообщение и предупредительный звуковой сигнал. Очевидно, что если автоматическая система экстренного торможения SBS неожиданно активируется во время вождения, возрастает риск столкновения с транспортным средством, движущимся сзади.

Пока не было зарегистрировано ни одного происшествия, когда результатом описанного дефекта были бы травмы или смертельные случаи.

Проблема затрагивает приблизительно 35 390 автомобилей Mazda3, проданных в США.