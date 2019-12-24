Парализованная граница: праздничные очереди на пунктах пропуска с Польшей уменьшились (видео)

В частности, в пункте пропуска Медика-Шегини в очереди сейчас около сотни машин, а накануне она растянулась на 8 километров, а это около 400 машин.

Километровые очереди на украинско-польских пропускных пунктах, которые наблюдаются на границе уже четвертые сутки, уменьшились.

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Как говорится в сюжете ТСН, на сегодня ситуация на границе намного лучше, чем была несколько дней назад в пик загруженности.

В частности, в пункте пропуска Медика-Шегини в очереди сейчас около сотни машин, а накануне она растянулась на 8 километров, а это около 400 машин. Как отмечает журналист, улучшение есть, уже быстрее начинают пропускать автомобили.

Водители устали, потому что без отдыха и сна, некоторым пришлось больше суток стоять на границе. Подробнее смотрите в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря на польской-украинской границе образовались большие очереди автомобилей и автобусов, поскольку украинцы, которые работают и учатся за рубежом, или выезжали с частной целью, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.