Госпогранслужба прокомментировала километровые очереди на польско-украинской границе

Украинцы, которые работают и учатся за границей, или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

На польско-украинской границе образовались большие очереди автомобилей и автобусов.

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Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщает в Facebook.

"В канун зимних праздников наблюдается прогнозируемое увеличение транспортного потока через пункты пропуска на границе и осложнение движения на украинско-польском участке. Информируем граждан о значительном скоплении транспортных средств на границе с Польшей в направлении въезда на территорию Украины", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска «Краковец-Корчева» и «Шегини-Медика».

Как уточнили в ведомстве, основной причиной скопления транспортных средств является то, что украинцы, которые работают или учатся за границей, либо выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой.

«Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше своей проектной пропускной способности. В частности, через ПП «Шегини» за сутки пропущено 2 тыс. 784 транспортных средства и 23 тыс. 387 человек, через ПП «Краковец» проследовало 3 тыс. 366 единиц автотранспорта и 16 тыс. 165 пассажиров», - отметили в ГПАУ.