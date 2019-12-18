В метро Киева после масштабного сбоя обещают внедрить резервную систему

Также в метро заявили, что с апреля 2020 года городской транспорт столицы планируют полностью перевести на электронный билет.

Метро Киева нормализовало работу после масштабного коллапса, который произошел 16 декабря из-за сбоя в системе безналичной оплаты проезда.

Об этом сообщила в эфире пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает «Обозреватель».

Читайте такжеВ столичном метро назвали причину вчерашнего сбоя в системе оплаты картами

По словам Макогон, после ЧП сотрудники метрополитена совместно со специалистами коммунального предприятия ГИОЦ – оператора систем электронного билета – начали отрабатывать различные варианты стандартных и нестандартных ситуаций, чтобы в будущем избежать повторения инцидента.

"Также планируется внедрение резервной системы, оффлайн, которая будет работать с электронным билетом", – рассказала она.

Макогон напомнила, что с апреля 2020 года городской транспорт столицы планируется полностью перевести на электронный билет.

"Сейчас у нас переходный период. Несмотря на наш пассажиропоток и оборудование, которое в метрополитене местами работает даже не один десяток лет, этот переходный период проходит непросто. Но мы делаем все возможное и сегодня все работает в обычном режиме", – заверила представительница КП.

В понедельник, 16 декабря, в метро Киева временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего пассажирам пришлось стоять в огромных очередях за жетонами, которые обещали отменить еще в октябре. На станции метро "Площадь Льва Толстого" люди, которые так и не дождались решения проблемы, выломали турникеты вместе с ограждением.