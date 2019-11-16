Новым главой "Укравтодора" стал депутат от "Слуги народа"

Победителем конкурса на должность стал Александр Кубраков.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины возглавит Александр Кубраков.

Его победу на конкурсе по вакантной должности признали в Кабинете министров.

В правительстве подчеркивают, что Кубраков приступит к выполнению своих обязанностей на следующий день с момента назначения, а первоочередной своей задачей чиновник определил полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Также он планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

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Эти и другие планы по обновлению дорожной инфраструктуры Украины уже приветствовал премьер-министр Алексей Гончарук. "Господин Кубраков уже показал себя как профессионал во время строительства трассы Запорожье-Мариуполь", - подчеркнул он.

Кубраков – народный депутат Украины 9-го созыва из фракции "Слуга народа", автор 16 законопроектов, среди которых инициативы по внедрению среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт дорог государственного и местного значения, а также аудита безопасности автодорог.