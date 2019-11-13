Hyundai продемонстрировал новый кроссовер (видео)

Концептуальный кроссовер носит название Urban Vision и служит для демонстрации развития дизайна корейского бренда.

Компания Hyundai опубликовала первые изображения и тизерный видеоролик своего нового концептуального кроссовера.

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Об этом сообщает портал Autonews.ru.

"Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в конце ноября. Прототип носит название Urban Vision и служит для демонстрации развития дизайна корейского бренда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль получил квадратные колесные арки, фары в стиле Grandeur, фонари, объединенные линией стоп-сигнала, и решетку радиатора с подвижными ячейками для повышения топливной экономичности и улучшения аэродинамики. Кроме этого у концепта отсутствуют традиционные дверные ручки и зеркала заднего вида. Дизайн машины напоминает прототип Le Fil Rouge.

"Новинка оснащается гибридной силовой установкой. Остальные технические характеристики пока держатся в секрете. Получит ли в будущем прототип серийную версию, также неизвестно", - подчеркивает издание.

В сентябре компания Hyundai показала концептуальный электрокар 45 EV, призванный дать представление о будущих серийных "зеленых" автомобилях. При этом сам прототип также дает отсылку к первым самостоятельным моделям южнокорейской марки. В основе автомобиля лежит легкий монокок, выполненный в стиле самолетов 1920-х годов. У машины отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются против направления движения ради удобства посадки и высадки пассажиров.