Манёвренный великан: самый длинный в Украине трамвай начал курсировать в Одессе (видео)

Трамвай курсирует на одном из самых загруженных маршрутов города.

Самый длинный в Украине трамвай впервые вышел на маршрут в Одессе.

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Как говорится в сюжете ТСН, два месяца 32-метровый трамвай испытывали на улицах города по ночам. Оказался он довольно маневренным и прекрасно вписался во все повороты. Собрали его из готовых корпусов в местных вагоно-ремонтных мастерских.

Великан не тяжелее обычного трамвая, кабина и салон – комфортнее, а пол средней секции опускается, чтобы внутрь мог попасть человек на коляске.

Трамвай курсирует на одном из самых загруженных маршрутов Одессы и уже на первой остановке пассажиры полностью заполнили все три секции. Одновременно гигант может вместить три сотни людей.