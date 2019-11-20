Aston Martin впервые выпустил кроссовер (фото)

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал кроссовер Aston Martin DBX, получивший 550-сильный двигатель от Mercedes-AMG.

Компания Aston Martin представила кроссовер DBX, который стал первым серийным SUV за 106-летнюю историю британской марки. Премьера автомобиля состоялась в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

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Aston Martin DBX оснастили четырехлитровой «восьмеркой» Mercedes-AMG с двойным наддувом, которая используется на суперкарах DB11 и Vantage нового поколения. При этом на кроссовере отдача двигателя выросла с 510 л. с. и 675 Н·м крутящего момента до 550 л. с. и 700 ньютон-метров, пишет Autonews.

Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с центральным активным дифференциалом и задним дифференциалом с электронной блокировкой. Кроссовер получил регулируемую выпускную систему и функцию отключения части цилиндров при малых нагрузках.

Aston Martin DBX способен набирать первую «сотню» за 4,5 с., а его максимальная скорость составила 291 км в час. Таким образом, кроссовер уступает в динамике своим прямым конкурентам. К примеру, Bentley Bentayga с 608-сильным W12 ускоряется до 100 км/ч на 0,4 с быстрее, а его «максималка» равна 301 км в час. Lamborghini Urus, укомплектованный 650-сильным твин-турбо V8, набирает «сотню» за 3,6 с, а его максимальная скорость составляет 305 км в час.

В стандартное оснащение Aston Martin DBX вошла адаптивная трехуровневая пневматическая подвеска, активная система подавления кренов и регулируемые амортизаторы. Системы питает 48-вольтовая бортовая сеть. В зависимости от покрытия и стиля езды электроника может увеличивать дорожный просвет на 45 мм или уменьшать его на 50 миллиметров.

Сиденья автомобиля отделаны натуральной кожей, а отделка потолка и козырька панорамной крыши выполнена из алькантары. При желании можно заказать центральную консоль, выполненную из цельного куска орехового дерева. В распоряжении водителя 12,3-дюймовая полностью цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым тачскрином, система кругового обзора и интерфейс Apple CarPlay.

Первые 500 кроссоверов выпустят в особом исполнении 1913 Package, в названии которого содержится отсылка к году основания Aston Martin. Каждый из этих автомобилей будет проинспектирован и одобрен к продаже главой британской марки Энди Палмером. Плюс ко всему покупателям подарят особый фотоальбом с личной подписью Палмера и шеф-дизайнера Марека Райхмана.

На данный момент британцы уже начали принимать заказы на свой первый кроссовер. К примеру, в Германии цены на Aston Martin DBX стартуют с отметки 193 500 евро.