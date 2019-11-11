Aston Martin показал свой первый серийный кроссовер на видео

Кроссовер Aston Martin DBX оснастят 550-сильным двигателем V8, который станет самой мощной «восьмеркой» в истории компании.

Компания Aston Martin опубликовала видеотизер, в котором впервые показан в движении ее первый серийный кроссовер — DBX. Публичная премьера автомобиля состоится 20 ноября в Пекине.

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В ролике кроссовер едет по ночной извилистой загородной дороге, освещая повороты светодиодными фарами. На записи видны задние фонари автомобиля в стиле суперкара Vantage нового поколения, а также некоторые детали интерьера, пишет Autonews.

Aston Martin DBX оснастят самым мощным двигателем V8 в истории британской марки. Кроссовер укомплектуют четырехлитровой «восьмеркой» с двойным наддувом, которая используется на суперкарах DB11 и Vantage нового поколения. При этом на кроссовере DBX отдача агрегата вырастет с 510 л. с. и 675 Н·м крутящего момента до 550 л. с. и 700 ньютон-метров.

Продажи автомобилей стартуют в 2020 году. На данный момент уже получено более 30 предварительных заказов на роскошный кроссовер.