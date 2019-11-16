Maserati анонсировала премьеру нового спорткара

Премьера долгожданной новинки от итальянской марки состоится в 2020 году.

Итальянская компания Maserati намекнула в социальных сетях на презентацию нового спортивного автомобиля в мае будущего года.

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Maserati недавно поделилась планами на будущее и они выглядят довольно оптимистично — по крайней мере, на бумаге. В отличие от «родственников» из Alfa Romeo, марка с трезубцем на эмблеме обещает презентовать сразу несколько новых моделей в ближайшие годы. Первенцем станет «абсолютно новый спорткар», который дебютирует в мае 2020 года, пишет motor.ru.

Судя по опубликованному в социальных сетях тизеру, премьера состоится в штаб-квартире «Мазерати» в итальянском городе Модена.

Больше никаких подробностей о новинке итальянцы пока не сообщили, но скорее всего, речь идёт о долгожданной серийной версии модели Alfieri, которая явилась публике в качестве концепта ещё в марте 2014 года.

Автомобиль дебютирует в облике купе, а годом позже должны показать и родстер. Скорее всего, модель получит гибридную силовую установку, однако в будущем не исключено появление и чисто электрической версии. Также в 2020 году ожидается премьера нового поколения GranTurismo.