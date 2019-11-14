Ferrari рассекретила новый спорткар Roma (фото)

Основными конкурентами спорткара Ferrari Roma называются Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT.

Компания Ferrari рассекретила двухместное купе под названием Roma. Публичный дебют автомобиля состоялся на специальном мероприятии в Риме.

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Спорткар начального уровня с минималистичным дизайном построили на базе кабриолета Portofino. При этом в компании утверждают, что Roma является абсолютно новой моделью, пишет Autonews.

Основными конкурентами автомобиля называются Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT. Цены на машину будут названы в ближайшее время. Старт продаж спорткара запланирован на следующий год.

Дизайн Roma выполнен в ретростиле и чем-то напоминает Daytona. Длина спорткара составляет 4656 мм, ширина — 1974 мм, а высота — 1301 миллиметр. Размер колесной базы равен 2670 миллиметрам. Снаряженная масса новинки — 1472 килограмма. Машина получила адаптивные светодиодные фары, агрессивные бамперы и выпуклые рельефные крылья. В салоне появилась необычная для Ferrari высокая центральная консоль, цифровая приборная панель, сенсорный дисплей и отдельный экран для пассажира.

Спорткар оснастили 3,9-литровым бензиновым мотором V8 с турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 620 л. с. и 760 Н·м крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Впервые такая трансмиссия была представлена на гибриде Ferrari SF90 Stradale. Разгон до сотни занимает у новинки всего 3,4 секунды. Максимальная скорость — 320 километров в час.