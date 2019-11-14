УЗ хочет передать столичный Дарницкий вокзал в концессию для его достройки

Благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции Дарница в Киеве

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на председателя правления «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

«До принятия Закона Украины «О концессиях», к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов», - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, именно благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него на левом берегу Киева современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планирует к началу 2021 года передать в концессию первые ж/д вокзалы.

Справка. Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве была завершена в январе 2007 года. Незавершенным остается строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей), открытой автостоянки с подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотведения.