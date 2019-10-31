Fiat Chrysler и Peugeot Citroen договорились о слиянии в мегаконцерн

Стороны договорились об открытии объединенной компании с головным офисом в Нидерландах.

В четверг, 31 октября, итало-американский концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) и французская PSA Group объявили об открытии объединенной компании с головным офисом в Нидерландах. Новый автопроизводитель станет четвертым по величине в мире после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Подробности сделки уже известны: объединенной компанией будут в равной доле владеть обе стороны, а в совет войдут по пять топ-менеджеров из FCA и PSA, пишет motor.ru. Главным исполнительным директором назначат главу PSA Карлоса Тавареса, а председателем правления — руководителя FCA Джона Элканна.

Впрочем, слияние – процесс небыстрый. По оценкам сторон, через четыре года он будет выполнен на 80 процентов, а полного слияния удастся достичь через семь лет.

После объединения компании рассчитывают сэкономить за счет унификации платформ и оптимизации инвестиций около 3,7 миллиардов евро в год; совокупный доход должен составить 170 миллиардов, а операционная выручка превысить 11 миллиардов евро.

О готовящейся сделке стало известно еще полгода назад. Тогда семья Пежо, один из трех крупнейших акционеров группы PSA, заявила, что готова поддержать слияние с Fiat Chrysler Automobiles. Это объяснялось тем, что FCA поможет укрепить позиции PSA на североамериканском рынке, а FCA в свою очередь смог бы снизить инвестиционную нагрузку и уложиться в новые эконормы.

В состав FCA входят бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, RAM и SRT, а PSA владеет Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.