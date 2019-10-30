PSA и Fiat Chrysler могут объединиться и создать автогиганта стоимостью $46 миллиардов

В случае успешного завершения переговоров на рынке появится новый автомобильный гигант стоимостью $46 млрд, который станет четвертым в мире по объему производства.

PSA Group (бренды Peugeot, Citroеn, Opel and Vauxhall) и Fiat Chrysler Automobiles сегодня, 30 октября, объявили о начале переговоров о возможном слиянии.

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По информации The Wall Street Journal, речь идет о слиянии на равных путем обмена акциями, но могут быть изучены и другие варианты совершения сделки, передает kommersant.

«На фоне недавних сообщений СМИ о возможном слиянии бизнеса Groupe PSA и FCA Group Groupe PSA подтверждает текущие переговоры с целью создания одного из крупнейших автомобильных производителей мира»,— говорится в заявлении французского автоконцерна. Дополнительные детали участники переговоров не предоставили.

В случае успешного завершения переговоров на рынке появится новый автомобильный гигант стоимостью $46 млрд, который станет четвертым в мире по объему производства. Возглавит новую компанию, по данным WSJ, нынешний генеральный директор PSA Group Карлос Таварес, а Джон Элкан, являющийся председателем правления Fiat Chrysler, займет аналогичную должность и в объединенной компании.

Отметим, что ранее Fiat Chrysler вела переговоры о слиянии с другим французским концерном — Renault. В случае их объединения на автомобильном рынке мог появиться новый мировой лидер. Однако переговоры зашли в тупик после того, как французское правительство, являющееся мажоритарным акционером Renault, потребовало от FCA сначала получить однозначное одобрение сделки от другого члена альянса с Renault — Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам французского автоконцерна.