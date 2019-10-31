В Украине утвердили велосипедные госстандарты

ГСТУ содержит требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.

Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» утвердил государственные стандарты велосипедной инфраструктуры, которые вступят в силу 1 октября 2020 года.

Читайте такжеВелодорожки в Украине станут обязательными

Согласно сообщению «Ассоциации велосипедистов Киева», ГСТУ «Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры. Общие требования» были утверждены 15 октября.

Отмечается, что документ содержит общие положения о планировании велосипедной инфраструктуры и разделы о проектировании велоинфраструктуры на улицах, дорогах и перекрестках населенных пунктов, а также вне населенных пунктов и велодорожек. Также в велосипедные ГСТУ предусматривают требования к конструкции и эксплуатации велосипедной инфраструктуры и велосипедных парковок.

«ГСТУ также будет способствовать разгрузке дорог и улиц, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду (особенно в городских условиях)», - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что ГСТУ заполнят законодательную белое пятно и поможет воплощать в жизнь разработанные планы велосетей в разных городах Украины. Сейчас, без единых норм каждый город проектирует велоинфраструктуру по-разному, а инженеры-проектировщики дорог и представители органов местного самоуправления нуждаются в инструмент для принятия решений.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели возможность сужать ширину полос движения на дорогах, сделали обязательными обустройство островков безопасности на нерегулируемых переходах, обустройство велодорожек, а также установление специальных защитных ограждений на остановках общественного транспорта.