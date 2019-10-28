На границе со Словакией образовалась десятикилометровая очередь фур: в чем причина

Вблизи КПП "Ужгород" - "Вишне Немецкое" скопилось 450 грузовиков.

На выезде из Украины вблизи КПП "Ужгород - Вышне Немецке" на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, которые образовали десятикилометровые очереди.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

По словам пресс-секретаря Закарпатской таможни ГФС Аллы Дацюк, причиной таких очередей стало то, что закончились разрешения на движение грузовиков с Польшей и поэтому весь транспорт едет в Словакию, ведь у последних такие разрешения дешевле.

"Сейчас образовались десятикилометровые очереди грузовых автомобилей, а всего их было зафиксировано 450. К сожалению сейчас эта цифра растет, ведь на таможне не успевают быстро обслуживать такое количество автомобилей", - отметила она.

Ситуация может измениться только тогда, когда выдадут новые польские разрешения, говорится в сообщении.

На Закарпатской таможне сообщили, что работают в штатном режиме, но водителей просят учесть указанную ситуацию и планировать свои поездки заранее, или через другие КПП.

Также следует отметить, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении украинского правительства договориться с Польшей об увеличении количества разрешений на перевозку грузов для украинского автомобильного транспорта.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дефицит разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки через территорию Польши для украинских перевозчиков связан с действиями отдельных людей в Польше.