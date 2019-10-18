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Легендарный украинский самолет празднует юбилей (видео)

21:38, 18 октября 2019
Транспорт
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Самолеты Ан-24 и его транспортный "брат" Ан-26 перевезли миллионы пассажиров и миллионы тонн грузов по всему миру и сегодня продолжают нести службу.

Простая надежная транспортная конструкция, неприхотливые двигатели и легкость в управлении - и сегодня Ан-26 - основная транспортная "лошадка" военных.

Ранее государственное предприятие «Завод 410 гражданской авиации», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром» передал Вооруженным силам Украины отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26КПА.

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Теги: #самолет