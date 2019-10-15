"Контейнерный терминал Одесса" за 9 месяцев нарастил грузооборот более, чем на 20%

Контейнерный Терминал Одесса» - дочернее предприятие немецкого концерна HHLA, оперирует контейнерным терминалом в Одесском порту и инвестирует в его развитие.

15 октября дочернее предприятие немецкого концерна HHLA ДП «Контейнерный Терминал Одесса» (КТО) посетила делегация из Германии во главе с профессором доктором председателем «Немецко-украинского форума» Райнером Линдером. Цель визита – ознакомиться с потенциалом Одесской области для возможности инвестирования в сферу логистики. Гости посетили контейнерный терминал, в том числе новые причалы и складские площади проекта «Карантинный мол», реализуемого совместно ДП «КТО» и АМПУ в лице администрации Одесского порта.

Проект «Карантинный мол» (причальная линия 650 м и 19 га намытых тыловых площадей), который строится на протяжении нескольких лет, преследует цель достичь пропускной способности терминала 1,2 млн. TEU в год.

Ознакомившись с новым терминалом и строящимися тыловыми площадями, профессор доктор Райнер Линднер сказал:

"В составе нашей делегации представители компаний, занимающиеся логистикой, и предприниматели. Мы поддерживаем принятые новым правительством антикоррупционные законы, которые защищают инвестиции. Очень важно было приехать сюда, чтобы воочию посмотреть, какие есть возможности для немецких инвестиций".

По словам одного из организаторов поездки управляющего директора бизнес-ассоциации немецкой экономики в Восточной Европе Уты Кохловски-Каджая, в составе делегации не только представители бизнеса уже работающие в Украине, но и потенциальные инвесторы.

"Для тех, кто не работает в Украине очень интересна Одесская область потому, что здесь очень большая диверсификация. С точки зрения геополитического положения Одесская область имеет большое значение в логистике грузов. Немецкие инвесторы занятые в области телекоммуникаций, сельского хозяйства, транспорта увидели здесь широкое поле для деятельности",- отметила Уте Кохловски-Каджая.

Генеральный директор ДП «КТО» Анастас Коккин, в ходе ознакомления с работой контейнерного терминала подчеркнул:

"Для нас очень важно постоянно повышать уровень сервиса для международных контейнерных линий и экспедиторов, укреплять лидирующие позиции терминала на контейнерном рынке Украины. С каждым годом мы наращиваем объем перевалки контейнеров. Так, за 9 месяцев нынешнего года коллектив перевалил 286 тыс. TEU, что более чем на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 г. В августе предприятие добилось рекордной за последние 10 лет перевалки контейнеров - 36,8 тыс. TEU. Росту контейнероперевалки способствуют два основных фактора: инвестиции в развитие инфраструктуры и высокий уровень сервиса. За годы сотрудничества с Одесским портом немецкая сторона вложила более 150 млн. евро инвестиций. Компания продолжает инвестирование. Около 20 млн. евро на данном этапе вкладываются в обустройство тыловых площадей (общей площадью около 6 га) и приобретение 4 тыловых контейнерных перегружателей RTG для новых площадок на Карантинном молу, а также создание нового высокотехнологичного веб-портала для поэтапного перехода на электронный документооборот"

По словам президента компании Филиппа Свенса, будучи дочерним предприятием всемирно известного немецкого концерна HHLA, ДП «КТО» строго придерживается высоких европейских стандартов.

"Прежде всего - это высокие экологические и социальные стандарты. Перегрузочная техника, которую мы используем в работе, - современная, не загрязняющая окружающую среду. Предприятие заботится о сотрудниках: они пользуются достойным социальным пакетом. И еще один важный аспект. Развивая инфраструктуру Одесского порта, мы создаем новые престижные рабочие места для украинцев. Считаю, что наши инвестиции в инфраструктуру порта, способствующие развитию внешнеторговых операций Украины, стабилизации экономики страны – один из главных аргументов для поддержки иностранных инвесторов, в том числе немецкого инвестора HHLA AG и его дочернего предприятия «КТО». Реальным проявлением такой поддержки должно стать решение проблемного вопроса завершения строительства защитного волнолома", - прокомментировал Ф. Свенс

СПРАВКА. «Контейнерный Терминал Одесса» - дочернее предприятие немецкого концерна HHLA, оперирует контейнерным терминалом в Одесском порту и инвестирует в его развитие с 2001 г. Проект «Карантинный мол» реализуется совместно с АМПУ в лице Одесского порта с 2010 г. Новые мощности и причалы 1-к, 2-к эксплуатируются с октября 2014 г.

Терминал является лидером контейнерного рынка Украины и самым крупным налогоплательщиком Одесского порта: в 2018г. в бюджеты всех уровней было перечислено 390 млн. грн. По итогам 2018 года «Контейнерный Терминал Одесса» вошел в тройку лидеров международного рейтинга Черноморских контейнерных терминалов.