В Украине впервые запустили регулярный морской трансшипмент

Новый фидерный сервис станет недостающим звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута, появление этого сервиса оживит перевозки в Китай.

Крупнейший частный стивидорный оператор в Украине - группа терминалов ТИС и Maersk Ukraine впервые в стране запустили регулярный сервис морского трансшипмента.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, сегодня порт ТИС принял первое судно еженедельного фидерного сервиса по маршруту ТИС-Поти, которое будет доставлять транзитные контейнеры и товары, которые прибывают в ТИС по суше, а из порта Поти в ТИС - контейнеры с грузами для Украины и Европы.

Как сообщил совладелец контейнерного терминала ТИС Егор Гребенников, появление нового фидерного сервиса – знаковое событие для портовой отрасли и Украины в целом.

"Этот сервис прокладывает новый морской торговый маршрут, который быстрее, удобнее и выгоднее для грузовладельцев Европы и Украины, стран Кавказа и Средней Азии. Грузы, которые попадут в Украину с этим сервисом, никогда ранее не заходили в нашу страну - а новый грузопоток означает дополнительные налоговые поступления и создание новых рабочих мест", - сказал он.

По словам Гребенникова, модель трансшипмента предполагает, что магистральные суда больших контейнерных сервисов оставляют транзитные грузы в промежуточных глубоководных портах, а позже их забирают и развозят по портам региона суда меньшего размера, так называемые "фидеры".

В свою очередь, генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов отметил, что ранее в Украине сервис трансшипмента происходил не на постоянной основе, а лишь при операционной необходимости.

"Сегодня мы запустили регулярный сервис. Теперь официально в нашем расписании маршрут на Грузию строится через Украину", - отметил он.

Колоянов отметил, что благодаря трансшипменту грузовладельцы и грузополучатели, которые работают через порты, куда нет заходов магистральных судов, получили доступ к глобальной сети контейнерных маршрутов.

"Необходимость трансшипмента связана с тем, что в порт Поти не может заходить крупный флот. Тоже самое и в порту Батуми. Они могут принимать только фидерные судна", - подчеркнул он.

Также Колоянов сообщил, что фидер ТИС-Поти будет преодолевать расстояние в одну сторону всего за полтора дня.

"Для грузинских потребителей скорость доставки улучшится дней на 5 по сравнению с тем, что было. Раньше грузы, которые шли в Грузию, в основном переваливались в Стамбуле", - он.

Также присутствовавший при заходе судна и.о. заместителя директора по логистике и работе с паромами регионального филиала "Укрзализныци" - "Одесская железная дорога" Иван Емец отметил, что для терминала, как и для транспортной отрасли Украины, появление нового фидерного сервиса имеет стратегическое значение.

"Новый фидерный сервис станет недостающим звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута, он открывает перед грузовладельцами другие возможности. Надеюсь, что появление этого сервиса будет способствовать оживлению перевозок в Китай", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году ТИС, "Укрзализныця" и Maersk Ukraine запустили регулярный контейнерный поезд по маршруту ст. Черноморская (ТИС) порт "Пивденный" - Киев-Лиски - ст. Черноморская (ТИС) порт "Пивденный ", который позволил организовать на территории Украины комплексный сервис по доставке грузов в контейнерах железной дорогой.

Справка УНИАН. Группа терминалов ТИС – крупнейший транспортный морской узел в стране. В группу входит 5 современных терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный.

ТИС владеет и управляет всей обслуживающей инфраструктурой терминалов, в том числе собственной железнодорожной станцией. Грузооборот терминалов ТИС в 2018 году составил 25,6 миллиона тонн.