Сеть БРСМ-Нафта запустила еще один автозаправочный комплекс на Львовщине в новом формате.

14 октября в Жовковском районе в селе Сопошин торжественно открыли автозаправочный комплекс БРСМ-Нафта в обновленном формате. Это уже вторая реконструирована заправка сети на Львовщине, предлагающая клиентам европейский комплекс услуг.

АЗК в Сопошин расположен на транспортном пересечении по направлению к украинско-польской границе в Раве-Русской, поэтому здесь всегда много клиентов. Даже за время торжественного открытия сюда для заправки приехали десятки автомобилей. Открытие комплекса собрало не только сотрудников, но и многих клиентов, которые остались, чтобы посмотреть на традиционный момент перерезания ленты и послушать руководителей об услугах на заправке.

Владелец сети БРСМ-Нафта Андрей Биба отметил, что «Это уже двадцатая обновленная АЗК в Украине за время проведения реконцепта, который был начат в апреле. К концу года у нас есть план реконструировать еще около 10 автозаправочных комплексов, и расширить сеть до 170 объектов».

Работа над комплексом длилась почти два месяца. Всего на территории страны сегодня функционирует 159 комплексов сети.

На Львовщине заправки БРСМ-Нафта появились четыре года назад. Первый автозаправочный комплекс был открыт в Сокольниках. За четыре года сеть расширила представительство до 15 комплексов. АЗС БРСМ-Нафта представлены на всех пограничных пунктах-переходах, на трассе Киев-Чоп и в самом Львове. Компания будет проводить реконцепт и на других заправках области. В ближайшее время запланировано открытие обновленного АЗК в селе Воля-Высоцкая Жовковского района.

«На Львовщине наши комплексы клиентам очень нравятся, ведь мы продаем качественное топливо по доступной цене и плодотворно работаем над повышением качества сервиса. За сутки заправку посещает 500-1200 клиентов, в зависимости от ее расположения», - рассказывает региональный руководитель АЗК во Львовской области Игорь Третьяк.

Уникальным предложением от БРСМ-Нафта является AdBlue, жидкий реагент, который используют в грузовых и легковых автомобилях, имеющих экологический стандарт евро-5 и евро-6. Эта жидкость нейтрализует все вредные вещества горючего и делает выбросы в воздух безопасными. Эта экологическая функция стала популярной в Европе, однако на заправке отмечают, что и здесь с каждым годом все больше клиентов используют реагент AdBlue.

В обновленном автозаправочном комплексе БРСМ-Нафта в селе Сопошин есть санузел, магазин розничной торговли, фаст-фуд, горячие напитки. Кроме качественного топлива за адекватную цену, сеть БРСМ-Нафта также отличается еще и продажей вина собственного импорта из Тосканы (Италия). Сотрудники комплекса гордятся тем, что АЗК имеет своих постоянных клиентов, которые приезжают сюда еще и специально за вином.

«На обновленных АЗК установлено современное светодиодное оборудование, полностью изменен экстерьер. Здесь мы также увеличили количество колонок: добавили скоростную колонку для автобусов и фур», - информирует региональный руководитель АЗК Игорь Третьяк.

Открытие заправки произошло на праздник Покрова, поэтому символично, что в конце процедуры освящения обновленного комплекса священник подарил менеджеру икону Покрова Святой Богородицы, которая останется в помещении АЗК как оберег.

В течение двух недель после открытия все клиенты заправки смогут принять участие в лотерее, получить скидки на различные виды топлива. Кроме этого, здесь регулярно появляются другие акции и скидки, действует программа лояльности.

Справка компании:

Сеть автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта была основана в 1992 году. Сегодня - это 159 современных АЗК расположенных по всей территории Украины. Основателем и владельцем ТМ «БРСМ-Нафта» является украинский предприниматель - Андрей Биба.