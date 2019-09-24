Украина не планирует возвращать корабли, оставшиеся в Крыму после аннексии - Минобороны

Сейчас ведутся переговоры о возвращении в Украину захваченных россиянами в Керченском проливе катеров.

Украина не планирует возвращать корабли и вооружения, которые остались в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Об этом в интервью ВВС Украина рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

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«В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий», — заявил Загороднюк, отвечая на вопрос о возможном возвращении техники и вооружения из Крыма.

Также он добавил, что сейчас ведутся переговоры о возвращении в Украину захваченных россиянами в Керченском проливе катеров.

«Но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом», — подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в Гамбурге 25 мая состоялось заседание Международного трибунала по морскому праву, рассматривающего дело о захвате украинских моряков у берегов Крыма. Действия России были признаны незаконными, в связи с чем трибунал потребовал освободить взятых в плен в Керченском проливе украинцев и захваченные корабли.

В начале июля стало известно, что украинские военные катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые русские захватили вместе с экипажами в ноябре 2018 года, как и ранее находятся в акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи.