В Кремле заявили, что вопрос возврата захваченных РФ украинских кораблей на уровне глав государств не обсуждался

Пресс-секретарь Путина заявляет, что когда этот вопрос будет поднят, он будет рассмотрен.

В Кремле заявили, что вопрос возврата Россией трех кораблей ВМС Украины на уровне глав государств не обсуждался.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, этот вопрос не затрагивался», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, обсуждали ли президенты Украины и России в ходе переговоров возврат украинских кораблей.

На уточняющий вопрос, какие условия возврата Украине двух бронекатеров и буксира, он сказал: «Не готов обсуждать сейчас с вами эту тему».

«Эта тема, по всей видимости, в рамках тех контактов, которые имеют место между Москвой и Киевом, – должна быть поднята. Когда этот вопрос будет поднят, он будет рассмотрен», - подчеркнул Песков.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября в МИД РФ заявили, что переданные Россией предложения о возврате захваченных кораблей в силе, ответ за Украиной.

«Мы говорили об этих условиях», - сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях, Россия вернут захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря.

При этом она сослалась на ноту МИД России, переданную Украине.

По ее словам, ей неизвестно о новых условиях возврата кораблей ВМС ВСУ.

«Мы процедуру (возврата кораблей – УНИАН) описывали, отправив официальную ноту украинской стороне. Там описаны технические возможности как это можно сделать», - сказала она.

Захарова сообщила, что пленённые моряки были переданы Украине согласно условиям, описанным в этой ноте, поскольку уполномоченная Украины по правам человека сделала соответствующие поручительство.

Захарова подчеркнула, что процедура возврата кораблей «прописана официально и передана украинской стороне».

В частности, в ноте МИД РФ, датированной концем июня, указано: "Украинской стороне предлагается предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещественных доказательств – военно-морских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" после их передачи на ответственное хранение украинской стороне до вынесения судебного решения".