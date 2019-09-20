В Украине запустили первые два пункта взвешивания фур в движении

Система взвешивания в движении - это умная система сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам, которая определяет дату и время проезда, температуру воздуха и покрытия, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивание грузовиков в движении.

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Как сообщила пресс-служба «Укравтодора», запуск состоялся при участии руководителя «Укравтодора» Славомира Новака и министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Отмечается, что система взвешивания в движении - это умная система сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам, которая определяет дату и время проезда, температуру окружающего воздуха и дорожного покрытия, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.

«Запуск первых площадок системы взвешивания в движении в Украине является результатом успешного сотрудничества «Укравтодора» с международными партнерами, а именно - с Международным банком реконструкции и развития», - говорится в сообщении.

По словам Криклия, запуск площадок стал возможным благодаря принятию депутатами Верховной Рады закона о введении габаритно-весового контроля, контроля в движении.

«Этот проект предусматривает 6 объектов на подъездах к Киеву. Конечно, этого количества недостаточно для того, чтобы обеспечить всю потребность. Рассчитываем, что в течение следующего года-полутора в целом по Украине будет установлено около 100 подобных комплексов. Ввести в работу комплексы стало возможным при участии и с помощью международных финансовых организаций, которые и в дальнейшем готовы продолжать эту положительную тенденцию по поддержке проекта», - цитирует пресс-служба Криклия.

Также, в пресс-службе отметили, что внедрение системы позволит освободить дороги от транспортных средств, которые не придерживаются установленных ограничений по допустимым массе груза и/или нагрузки на ось и являются одним из главных факторов разрушения дорог.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта система будет работать в режиме «предварительного отбора» транспортных средств, подлежащих дальнейшему контролю габаритно-весовых параметров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Следующими шагами «Укравтодора», которые будут базироваться на приобретенном опыте и полученных от системы данных, будет разработка программы распространения системы взвешивания в движении на сети автомобильных дорог Украины (ориентировочно 100 - 200 площадок), что поможет сохранить высокие транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, которые были отремонтированы и построены за последние 4 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укравтодор» сообщил о планах в 2020 году установить 200-250 систем автоматического взвешивания тяжеловесного транспорта на автомобильных дорогах Украины. В июле 2018 года Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 весовых комплексов в движении (Weight in motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на сумму 4,9 млн долл.