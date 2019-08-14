УЗ намерена с осени отказаться от тендеров на покупку топлива

Глава ведомства подчеркнул, что на ближайшие 2 месяца "Укрзализныця" обеспечена дизелем.

Акционерная компания "Укрзализныця" с осени перейдет от тендеров к заключению рамочных соглашений с надежными партнерами по закупке топлива.

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Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Уже осенью дадим старт процедуре заключения рамочного соглашения с исключительно надежными трейдерами. Поставщиков выбирать по результатам аукционов по критерию выгодных ценовых предложений", - сообщил он.

Кравцов отметил, что борьба с теневыми схемами при закупке дизеля нравится не всем участникам рынка.

"Но здесь мы бескомпромиссны: процесс должен быть прозрачным и конкурентным. Отдельные игроки пытаются давить на "Укрзализныцю". Как один из вариантов - надуманные жалобы в Антимонопольный комитет Украины. В результате имеем блокировки закупок и затягивание процесса на несколько месяцев. Такие "искусственные кризисы" компании не нужны", - отметил он.

При этом Кравцов подчеркнул, что на ближайшие 2 месяца "Укрзализныця" обеспечена дизелем.

"Договоры на 30 тысяч тонн подписаны, еще на такой же объем - готовятся к подписанию. Еще один тендер начнется на днях", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявил, что "Укрзализныця" проведет закупку партии дизельного топлива по переговорной процедуре в связи с блокированием всех тендеров.

В прошлом году "Укрзализныця" перешла на закупки дизельного топлива с применением принципов формульного изменения цены и учетом котировок Platts.

В начале 2019 года "Укрзализныця" заявляла, что рассматривает возможность выхода на внешние рынки, к непосредственным производителям, для закупки дизельного топлива, с целью снять существенное давление на внутренние цены в Украине, что часто происходит при осуществлении компанией закупок дизеля.