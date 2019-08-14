BMW начала испытания новой «четверки» (фото)

Компания BMW вывела на «Нюрбургринг» купе 4-Series второго поколения, премьера которого состоится в 2020 году.

Компания BMW начала испытания купе 4-Series второго поколения, премьера которого состоится в 2020 году. Шпионские снимки прототипа новинки, сделанные на трассе «Нюрбургринг» в Германии, опубликовало издание Autocar.

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По предварительным данным, внешность следующей «четверки» выполнят в стиле «старших» купе и кабриолета 8-Series. Как и прежде, у модели будет версия с кузовом кабриолет, однако, в отличие от автомобиля нынешнего поколения, новинка получит мягкий верх вместо жесткого, передает Autonews.

Новую BMW 4-Series построят на модернизированной версии модульного шасси CLAR, которая подразумевает наличие как заднего, так и полного привода. При этом, в отличие от 8-Series, «четверка» не будет доступна с адаптивной пневматической подвеской и полноуправляемым шасси с поворачивающимися задними колесами.

«Четверка» частично разделит линейку двигателей с семейством 3-Series. В нее войдут бензиновые и дизельные моторы рабочим объемом два и три литра. Топовым станет трехлитровый шестицилиндровый твин-турбоагрегат мощностью 510 л. с., который достанется «заряженной» модификации — M4.