Украину ожидают проблемы с вывозом урожая зерновых на юге – аграрии

В этом году ожидается рекордный урожай зерновых в Украине.

Однако из-за проблем с логистикой аграрии прогнозируют возникновение транспортного коллапса на юге страны и существенные проблемы с вывозом собранного зерна. Облегчить ситуацию на железной дороге можно было бы, если бы государство вовремя начало готовиться к пиковым нагрузкам в сезон сбора урожая.

Однако до сих пор ничего сделано не было. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал председатель Аграрной конфедерации Украины Леонид Козаченко.

"Логистика сегодня является большой проблемой для наших фермеров. У нас не хватает вагонов-зерновозов. У нас есть проблема с перевозкой речными маршрутами, хотя туда много инвестировали украинские компании. И есть большие проблемы с перевозками автомобильным транспортом. В составляющей затрат мы почти 30% тратим на логистику. Для сравнения: в ЕС эти расходы составляют около 12%, в США – 9%. У нас затраты на доставку в порты очень большие по сравнению с другими странами", - отметил Козаченко.

Такая ситуация, по мнению эксперта, сложилась из-за тотальной коррупции, в частности, в железнодорожных перевозках.

"Бизнес-сообщество и общественность последние лет десять активно боролись против созданной государством в этой сфере коррупции. За то, чтобы мы брали пример с ЕС и США, где вагоны и тяга, локомотивы являются частными. В развитых странах, как правило, государство в собственности имеет только магистральные железнодорожные линии. Все подъездные пути и вагоны – частные. У нас же монополия государства создавала коррупцию, которая, в свою очередь, сделала невозможной модернизацию. Государство и само не наделало достаточно вагонов, и другим не дало. Сейчас вагоностроительные заводы загружены заявками, но мы уже опоздали. А по частной тяге, по локомотивам вообще государство сопротивляется, как говорится, до последнего патрона", - подчеркнул Козаченко.

Облегчить ситуацию на железной дороге можно было, если бы государство вовремя начало готовиться к пиковым нагрузкам в сезон сбора урожая. Однако до сих пор ничего сделано не было.

"Немного снять напряжение можно было, если бы "Укрзализныця" взяла в аренду хотя бы сотни две локомотивов и три-четыре тысячи вагонов. Этого никто не сделал. К сожалению, мы вынуждены будем терпеть все эти проблемы", - убежден Козаченко.

Ситуация, по мнению эксперта, осложняется еще и тем, что государство так и не приняло необходимых законов для стимулирования речных перевозок, что позволило бы втрое увеличить перевозки. Более того, учитывая начало ремонта шлюзов на Днепре, этот вид транспортировки наоборот ограничится. Недостаточно сделано и для налаживания логистики с использованием автомобильного транспорта.

"Проблема номер один в развитии логистических проектов – это коррупция. Вторая проблема – недостаток опыта. Все остальные – производные. Лучше сейчас не станет, ситуация в связи с логистическими проблемами только ухудшится. Не делая частной тягу, вагоны, не делая то, что в Европе сделали еще 100 лет назад, мы эту проблему оставляем нерешенной", - подчеркнул Козаченко.

Как сообщалось, в южных регионах Украины в ближайшее время произойдет транспортный коллапс из-за ожидаемых пиковых нагрузок на глубоководные порты Черного моря и инфраструктуру ОЖД в связи с сезонным ростом перевозок зерновых и строительных (щебень) грузов, ростом экспорта и транзита железорудного сырья, а также активизацией морских поставок угля для энергетики и металлургов Украины. Эксперты призывают власти принять меры для недопущения транспортного коллапса, в том числе, отдать приоритет транспортировке украинских грузов.