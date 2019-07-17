Skoda запустила в производство свой самый маленький кроссовер (фото)

Производство кроссовера под названием Kamiq налажено на заводе чешского бренда в Млада-Болеславе.

Компания Skoda начала серийное производство своего самого компактного кроссовера под названием Kamiq. Это слово происходит из языка инуитов — группы коренных народов, проживающих на территории севера Канады и Гренландии, — и обозначает «то, что идеально подходит своему владельцу». Производство автомобиля налажено на заводе чешского бренда в Млада-Болеславе.

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Skoda инвестировала около 100 млн евро в производство нового кроссовера в Млада-Болеславе. Для этого, в частности, была адаптирована сборочная линия автомобилей на платформе MQB27 и созданы новые пресс-формы. Ежедневно на заводе в Млада-Болеславе будет собираться около 400 экземпляров Kamiq, пишет Autonews.

Публичный дебют новинки состоялся на автосалоне в Женеве. В модельном ряду чешского бренда автомобиль занял место ниже Karoq и Kodiaq. Основными соперниками автомобиля называются Nissan Juke, Renault Captur и Hyundai Kona. Длина Kamiq составляет 4241 мм, ширина — 1793 мм, а высота — 1531 миллиметр. Размер колесной базы равен 2651 миллиметру. На выбор клиентам предложат колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. Объем багажного отделения у кроссовера составляет 400 литров. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1395 литров.

Автомобиль построен на платформе MQB. Это шасси уже используют целый ряд компактных и среднеразмерных автомобилей: от нового Volkswagen Polo до кроссовера Skoda Kodiaq. Дизайн модели выполнен в стилистике концепта Vision X. В салоне кроссовера установили 10,25-дюймовый виртуальный кокпит под приборы и сенсорный дисплей мультимедиа диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма. У Kamiq появилась поверхность с текстурой, имитирующей кристаллические структуры, и различные варианты обивки, в том числе новое покрытие из микрофибры.

Базовые версии новинки предлагаются с 1,0-литровым бензиновым двигателем TSI с тремя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 95 л. с. и 175 Н·м крутящего момента. Двигатель работает с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также в гамму моторов вошел этот же мотор, но с отдачей в 115 л. с. и 200 Н·м крутящего момента. Такой двигатель работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Опционально предложат семиступенчатый «робот».

Кроме этого клиентам предложат 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI, который выдает 150 л. с. и 250 Н·м крутящего момента. Для экономии топлива водителю доступна система Active Cylinder Technology (ACT), которая автоматически отключает два цилиндра при небольшой нагрузке. Этот двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатым «роботом» DSG.

Kamiq может комплектоваться четырехцилиндровым дизельным двигателем объемом 1,6 литра. Мощность агрегата составляет 115 л. с. и 250 Н·м крутящего момента. В некоторых странах предложат газовую версию Kamiq с 1,0-литровым мотором G-Tec (90 л. с.) и шестиступенчатой механической коробкой передач. Продажи новинки в Европе должны начаться этой осенью.