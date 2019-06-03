Skoda представила спортвний кросовер (фото)

Прототип, якобы, в ближайшее время должны пустить в серию.

На автосалоне в Шэньчжэне чешская автокомпания Skoda представила концепт кроссовера Vision GT.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на чешское издание AutoRoad. В публикации говорится, что авто было построено на базе паркетника Kamiq, но запланировано, как его спортивная купе-версия. При этом кроссовер не дублирует ни очертания кузова своего "отца", ни дизайн передней и задней частей.

Так, впереди авто получило индивидуальную обновленную оптику и воздухозахваты. Более того, по новой традиции кроссоверов авто получило скошенную назад крышу, что сделало его более молодежным.

Вместе с тем, сообщается, что Vision GT в ближайшее время будет запущен в серию и не только на региональном рынке, но и во многих других странах.

Напомним, что сейчас под именем Kamiq существуют машины для Европы и Китая, которые значительно отличаются друг от друга. В целом, европейская версия получила более изящный и спортивный внешний вид: ее можно отличить по другой решетке радиатора, более рельефному капоту, С-образным задним фонарям, а также по большим колесам.