Кличко: на проспекте Бандеры обновляется дорожное покрытие, бордюры и ливневая канализация

В связи с ремонтными работами движение на участке между улицами Героев Сталинграда и Богатырской в направлении станции метро «Почайная» ограничено.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» начала капитальный ремонт еще одной важной транспортной артерии города - проспекта Степана Бандеры. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«На магистрали полностью обновят покрытие проезжей части, бордюры, дождевую канализацию. Также обустроят новые тротуары. Установят новое LED -освещение, современное и безопасное барьерное ограждение. На обновленном проспекте появится и велодорожка», - написал Кличко.

Мэр столицы также отметил, что в связи с ремонтными работами движение на участке между улицами Героев Сталинграда и Богатырской в направлении станции метро «Почайная» ограничено.

«Но, общественный транспорт работает в обычном режиме. Извиняюсь за неудобства с передвижением на участках, где сегодня продолжаются ремонты в столице. Но лето - активная фаза дорожных работ, обновления инфраструктуры города», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что за последние несколько лет в Киеве отремонтировали более 900 километров дорог и 30 искусственных сооружений (мостов и путепроводов).