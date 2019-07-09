MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)

Хэтчбек MINI Cooper SE получил 184-сильный электромотор от BMW i3 и батареи, позволяющие проехать без подзарядки до 270 километров.

MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE. В компании новинку называют «первым в мире полностью электрическим премиальным маленьким автомобилем».

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Внешне автомобиль незначительно отличается от электрического концепт-кара MINI Electric Concept, показанного в 2017 году. У новинки такая же «закрытая» радиаторная решетка со вставками желтого цвета, особые алюминиевые колесные диски, а также порт для подключения зарядного кабеля справа, пишет Autonews.

Серийный MINI Cooper SE оснастили электрическим двигателем от BMW i3S, который развивает 184 л. с. (135 кВт) и 270 Н·м крутящего момента. Мотор позволяет хэтчбеку ускоряться с места до 60 км/ч за 3,9 сек., а разгон до «сотни» занимает 7,3 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена 150 км в час.

Комплект литийионных аккумуляторов, установленный под полом автомобиля, обеспечивает пробег от 235 до 270 километров. При помощи зарядки на 11 кВт запас батарей можно пополнить до 80% за 2,5 часа, а при использовании 50-киловатнной быстрой системы — всего за 35 минут.

Объем багажного отделения сопоставим со стандартными хэтчбеками MINI с традиционными трех- и четырехцилиндровыми двигателями внутреннего сгорания — 211 л и 731 л со сложенными спинками задних сидений.

В перечень стандартного оснащения электрокара входят светодиодные головные фары, двухзонный климат-контроль, а также мультимедиа с 6,5-дюймовым тачскрином и навигатором. Цены на новинку объявят позже.