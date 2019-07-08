УЗ хочет приобрести новые электрички для Запорожской и Днепропетровской областей

По словам главы ведомства, около 110 миллионов долларов будет направлено на приобретение пригородных поездов для этих областей.

Акционерная компания "Укрзализныця" планирует в этом году начать пилотный проект по приобретению новых поездов для Запорожской и Днепропетровской областей совместно с Европейским инвестиционным банком.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу ведомства Евгения Кравцова.

"Относительно пригородных поездов, то для "Укрзализныци" существенным является вопрос не так называемого латания дыр, чем мы занимаемся, а поиск оптимального решения, которое позволит решить проблемы пригородного сектора. Именно поэтому планируем в этом году начать пилотный проект в Запорожской и Днепропетровской областях совместно с Европейским инвестиционным банком по приобретению новых поездов", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, около 110 миллионов долларов будет направлено на приобретение пригородных поездов для этих областей.

"Похожая программа уже успешно реализуется для обновления городского общественного транспорта, и уверены, что расширение практики на пригородный сектор также принесет положительные результаты для развития пассажирской логистики в Украине", - отметил Кравцов.

Также он подчеркнул, что в условиях децентрализации компании необходимо включение местных властей в вопросах развития пригородных перевозок.

"Уровень доходности от пригородных поездов на сегодня является очень низким - 25-30% от операционных расходов на организацию перевозок. Параллельно с этим, согласно Программе развития пассажирских перевозок в Украине, стратегией Министерства инфраструктуры Украины и европейскими директивами, партнерами "Укрзализныци" по развитию пригородных перевозок должны выступать органы местной власти. Только такая кооперация может стать толчком к обновлению пригородных поездов по всей Украине", - отметил Кравцов.

Также руководитель компании рассказал, что "Укрзализныця" уже третий год реализует программу по проведению капитально-восстановительных ремонтов электричек, и в этом году запланировано полностью восстановить более 100 поездов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" при поддержке Киева готова вернуть на свой баланс городскую электричку и интегрировать ее в проект Kyiv City Express.