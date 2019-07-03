На украинских АЗС подешевело дизтопливо и бензин (видео)
15:42, 03 июля 2019Транспорт
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Это должно сэкономить автомобилистам миллиард гривень в месяц.
Теперь дизель и бензин-92 стоят в районе тридцати гривень за литр / фото УНИАН
Стоимость дизтоплива и бензина на некоторых сетевых заправках сократились на 0,5-1 гривню за литр.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Дизель и 92 там теперь стоят в районе тридцати гривень", - говорится в сообщении.
По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, это результат договоренностей с участниками рынка.
"При этом, речь идет не о ручном регулировании цен. Просто владельцы сетей согласились на снижение стоимости топлива после аргументированной дискуссии. Это должно сэкономить автомобилистам миллиард гривень в месяц", - говорит он.
Подробнее можно узнать из видеоматериала:
Стоимость дизтоплива и бензина на некоторых сетевых заправках уменьшилась
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