На украинских АЗС подешевело дизтопливо и бензин (видео)

Это должно сэкономить автомобилистам миллиард гривень в месяц.

Стоимость дизтоплива и бензина на некоторых сетевых заправках сократились на 0,5-1 гривню за литр.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Дизель и 92 там теперь стоят в районе тридцати гривень", - говорится в сообщении.

По словам представителя президента в правительстве Андрея Геруса, это результат договоренностей с участниками рынка.

"При этом, речь идет не о ручном регулировании цен. Просто владельцы сетей согласились на снижение стоимости топлива после аргументированной дискуссии. Это должно сэкономить автомобилистам миллиард гривень в месяц", - говорит он.

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