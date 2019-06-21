Часть авиакомпаний прекращает полеты над Персидским заливом

Причиной отказа ряда международных авиакомпаний совершать перелеты над Ормузским проливом и Персидским заливом стал инцидент со сбитым Ираном дроном США.

Сразу несколько международных авиакомпаний, в том числе немецкая Lufthansa, нидерландская KLM и British Airways, сообщили в пятницу, 21 июня, что их лайнеры в ближайшее время не будут летать над Ормузским проливом и Персидским заливом из-за инцидента со сбитым американским дроном, указывает информагентство AP.

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Как сказано на сайте нидерландского авиаперевозчика KLM, речь идет о "мере предосторожности", причина которой - "инцидент с дроном".

В свою очередь представитель авиакомпании Lufthansa, сообщил, что соответствующие изменения в маршрутах вступили в силу уже в четверг, 20 июня. При этом запрет не распространяется на всю территорию Ирана и авиакомпания продолжит совершать рейсы в столицу страны Тегеран, уточнил он, передает “Немецкая волна”.

Ранее о запрете полетов зарегистрированных в США самолетов над Персидским заливом и Оманским заливом объявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), связав это решение с ростом политической напряженности в регионе.

Напомним, в четверг элитные войска Ирана - Корпус стражей исламской революции - сообщили о том, что ими был сбит разведывательный дрон США, вторгшийся в воздушной пространство Ирана.

Американское командование подтвердило информацию о том, что беспилотник типа Navy MQ-4C Triton был сбит Ираном, однако указало, что произошло это над международными водами.

Данный инцидент способствовал дальнейшему росту напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.