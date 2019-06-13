Госавиаслужба просит Барышевский райсуд разъяснить решение по лицензии SkyUp

В Госавиаслужбе отметили, что будут действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

Госавиаслужба попросила Барышевский районный суд Киевской области разъяснить решение, которым приостановлено действие лицензии на полеты авиакомпании SkyUp.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

В ведомстве отметили, что суд остановил действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, что выданное Госавиаслужбой ООО "Авиакомпания Скайап".

Вместе с тем, суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения дела по существу, исходя, в частности, из того, что такая мера обеспечения иска может иметь следствием прекращение хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что в свою очередь может привести к ухудшению состояния прав ответчика.

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"Учитывая мотивировочную часть определения суда, а также учитывая то, что ее выполнение осложняется действием положений специального законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, Госавиаслужба как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после рассмотрения судом данного заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В свою очередь, в авиакомпании SkyUp уже сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде.