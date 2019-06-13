Каждый раз новое руководство в УЗ пишет новую стратегию, но забывает о главном - необходимости ее реализации - эксперт

Каждый раз новое руководство в "Укрзализныци" пишет новую Стратегию, но забывает о главном - необходимости ее реализации.

Об этом в Facebook написал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко, комментируя новую стратегию "Укрзализныци" на ближайшие пять лет, которую утвердил Кабмин, сообщает 112.ua.

"Каждое новое руководство приходит в УЗ и пишет новую Стратегию. При этом все забывают о главном - необходимости ее реализации. Разрабатывал Стратегию Наблюдательный совет УЗ. К компетентности его членов и этого органа в целом есть большие вопросы. Они не умеют ставить задачи, обеспечивать результат, у них нет мотивации и понимания проблемных вопросов деятельности компании. Эта Стратегия не имеет целевых показателей, KPI для менеджмента, целей по повышению эффективности и снижению расходов. А, значит, УЗ изначально ставит некорректные стратегические цели, которые заведут отрасль и экономику в еще больший тупик", - написал он.

Он также отметил основные 5 вопросов к новой стратегии УЗ.

"Обоснованные тарифы. Именно это стоит на первом месте среди основных стратегических инициатив? В понимании УЗ "обоснованные" - значит максимально возможные. То есть уже изначально при постановке целей создается конфликт интересов с клиентами. И никто при это не говорит о том, что нужно удовлетворить потребность клиентов или достичь с ними согласия. Более того, как мы знаем, УЗ не устанавливает тарифы. Она лишь дает свои предложения: обоснованные или не очень, а утверждает их акционер, то есть Кабинет Министров. А, значит, достигнута эта цель может быть только лоббистскими методами. Т.е. компания в своей Стратегии изначально ставит лоббистские цели?", - пишет он.

"Реорганизация общества, борьба с коррупцией, рационализация, т.е. все то, что требует действий со стороны руководства компании – только на вторых ролях. Борьба с коррупцией. Не устранение, а борьба. Опять процесс, опять менеджмент ни за что не отвечает. Он борется. Какими методами? Запуск комплаенс-офиса, который будет сам источником коррупции, как многие антикоррупционные органы в нашей стране. Говорится и о превентивных мерах, но что точно имеется в виду - не указано. Наверное, создатели Стратегии и сами не сильно понимают", - отмечает он.

"Долгосрочная инвестиционная программа. Предусмотрено два пункта:

1). Устранение накопленного недоинвестирования в инфраструктуру в прошлые годы;

2). Увеличение качества и производительности подвижного состава, в особенности тягового. Даже анализировать сложно, так как ничего не указано. И потом отвечать менеджменту тоже не за что", - пишет он.

"Нет побуждения к действию. Например, пункт в разделе "Рационализация активов": "Определение оптимального количества и расположения производственных подразделений". Определили. Что дальше? Какие решения или действия нужны? Так во всем. Потому, что документ ориентирован на процесс, а не на результат", - отметил Криворучко.

Он также отметил, что единственный положительный момент в новой стратегии - ее регулярные публичные обсуждения.

"Единственный положительный момент – это публичные обсуждения выполнения Стратегии каждые 6 месяцев. В принципе, это шаг к прозрачности. Но с такой постановкой целей, менеджмент будет помпезно рассказывать о своих успехах в их выполнении. Но расслабляться не стоит. Спросим со всех. Мало не покажется", - резюмировал он.