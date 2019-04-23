Премьер рассказал о планах ремонта трассы Киев-Одесса

Также, в этом году будет объявлен тендер на ремонт остальной части дороги Киев-Одесса на сумму около 2,5 миллиарда гривень.

В этом году будет отремонтировано 60 километров трассы М-05 Киев – Одесса, а в следующем году дорога будет полностью приведена в порядок.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе инспекции автодорог.

"Сейчас мы консолидировали ресурсы. В этом году мы отремонтируем от Киева 45 километров дороги за средства международных финансовых организаций. Плюс еще 15 километров. Всего мы отремонтируем 60 км в этом году. Также в этом году мы объявляем тендер на ремонт остальной части дороги Киев-Одесса на сумму около 2,5 миллиарда гривень. В общем за два года будет 3,2 миллиарда гривень. По завершению работ в следующем году дорога будет в нормальном качественном состоянии", - сказал он.

Премьер напомнил, что последний ремонт трассы Киев-Одесса был завершен в 2004 году, но с тех пор за ней не ухаживали должным образом.

"Поэтому за 10 лет она разрушилась", - добавил Гройсман.

Также премьер подчеркнул, что в этом году продолжается ремонт дорог по всей стране.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года правительство выделило на ремонт дорог дополнительно 550 миллионов гривень, из которых 300 миллионов гривень направлено на трассу Киев-Чоп, а 250 миллионов гривень - на трассу Киев-Одесса.

Также в интервью УНИАН исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что рассчитывает, что компания "Альтком", которая в 2013 году выиграла тендер на капитальный ремонт на участке автомобильной дороги M05 Киев-Одесса, но до сих пор ремонт не завершила, в этом году закончит работы на трассе.