Volvo обновила системы безопасности для старых автомобилей

Выпущенные в 2016-2018 годах модели XC90, S90 и V90 Cross Country могут получить обновление фирменного комплекса систем активной безопасности IntelliSafe.

Компания Volvo обновила системы безопасности для старых автомобилей, добавив машинам новые функции. Читайте такжеVolvo в этом году представит электрический кроссовер Как сообщает шведский автопроизводитель, выпущенные в 2016-2018 годах модели XC90, S90 и V90 Cross Country могут получить обновление фирменного комплекса систем активной безопасности IntelliSafe, пишет kommersant. Модернизация программного обеспечения добавляет машинам функции предотвращения съезда с дороги (Run-off Road Mitigation), мониторинга «слепых» зон с подруливанием (BLIS with Steer Assist), предотвращения выезда на встречную полосу (Oncoming Lane Mitigation) и определения вероятности лобового столкновения с автоматическим торможением (Oncoming Mitigation by Braking). Напомним, ранее Volvo объявила, что новые модели марки получат ограничение максимальной скорости 180 км/ч и будут контролировать состояние водителя для безопасности движения.

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