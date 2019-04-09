Через Украину запустили новый контейнерный поезд сообщением Китай-Венгрия

Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля, с мая 2019 года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.

Новый контейнерный поезд, который будет доставлять грузы из Китая в Венгрию, следуя транзитом через территорию Украины, осуществил первый тестовый рейс по маршруту Шеньси (КНР) - Эперешке (Венгрия).

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Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на компанию Rail Cargo Logistics - RUS (РФ), которая реализует данный сервис совместно с KTZ Express (Казахстан).

В составе поезда был перевезен 41 сорокафутовый контейнер с товарами народного потребления. Поезд отправился из Шеньси 27 марта, а на станцию назначения в Венгрию прибыл 7 апреля.

Новый маршрут проходит через пограничные переходы Алашанькоу (Китай) - Достык (Казахстан), Суземка (РФ) - Зерново (Украина), Батево (Украина) - Эперешке (Венгрия).

Вторая отправка поезда запланирована на 12 апреля, с мая 2019 года планируется вывести сервис на регулярную еженедельную основу.

Логистические операторы, организовавшие движение поезда, заявляют о нем как об открытии транзитного "южного коридора" из Китая в Венгрию с возможностью доставки груза в Австрию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию и др. страны южной Европы.

Предпосылкой для запуска нового маршрута стала загруженность основного погранперехода Брест-Малашевичи из-за большого объема грузопотока со стороны Беларуси и Калининграда, а и периодических ремонтных работ на погранпереходе.

Напомним, 6 марта через Украину начал курсировать новый международный контейнерный поезд из Беларуси в Румынию.

Спустя месяц, 4 апреля, "Укрзализныця" запустила новый контейнерный поезд в Польшу. Последний курсирует по маршруту Нижнеднепровск-Узел - Славкув.