«Укрзализныця» повысила тарифы на грузоперевозки

До 1 июля 2019 года в Украине должны разработать общую концепцию тарифообразования на железнодорожном транспорте.

С 30 марта 2019 года состоялась индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины на 14,2%.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.

Сообщается, что «Укрзализныця» уже открыла специальный инвестиционный счет, на котором будут аккумулироваться средства от индексации тарифов. Следующим шагом должно стать внедрение автоматической индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

«Самым главным является то, что сегодня уже не стоит вопрос о целесообразности введения автоматической индексации тарифов. Остается только решить, в какие сроки это будет сделано, поскольку общая система тарифообразования, как обсуждалось на совещании в Государственной регуляторной службе Украины, будет разработана «Укрзализныцей» совместно с участниками рынка и государственными органами до 1 июля 2019 года и должна устранить все недостатки существующей системы как то разрыв в стоимости перевозки грузов, порожний пробег, и будет дополнена необходимыми элементами автоматической индексации», - сообщил Рязанцев.

Он также добавил, что со своей стороны «Укрзализныця» уже предложила участникам рынка регулярную индексацию, которая будет происходить ежеквартально с фактическими изменениями индекса цен производителей промышленной продукции. «Рынок изучает предоставленные «Укрзализныцей» материалы, и до 1 июля эти предложения должны быть включены в общую концепцию тарифообразования на железнодорожном транспорте, которая будет отвечать потребностям отрасли и экономической ситуации в стране», - отметил Рязанцев.

По его словам, «Укрзализныця» также предлагает ввести инвестиционную составляющую тарифа.

Как сообщал УНИАН, глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что компания намерена ежеквартально пересматривать цены на грузоперевозки.