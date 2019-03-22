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УЗ купила новые вагоны с душем на маршрут Киев-Вена (фото)

19:24, 22 марта 2019
Транспорт
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В новых вагонах в каждом купе есть отдельный умывальник / фото facebook/Kravtsov.Evg

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Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Не только купе, СВ, но и вагоны для международного сообщения габарита РИЦ (Международное соглашение по обмену вагонами, устанавливает технические требования, которыми должен обладать вагон для использования в международном обороте – УНИАН) заказали на 2019 год. Снова Крюковского вагоностроительного завода для «Укрзализныци». Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев», - написал он.

При этом Кравцов отметил, что, в отличие от классических вагонов, в новых вагонах в каждом купе есть отдельный умывальник, есть душ и пеленальный стол для младенцев.

Также Кравцов сообщил, что вагоны будут приняты в эксплуатацию после сертификации европейскими коллегами. 

«На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками», - написал он. 

Как сообщал УНИАН, поезд Вена-Киев «Укрзализныця» запустила 10 декабря 2017 года.

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Теги: #Укрзализныця#поезда#Вена