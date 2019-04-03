Toyota откроет свои патенты на технологии гибридных авто

У концерна порядка 24 тысяч патентов на технологии авто с бензиновым и электрическим двигателем.

Японский автоконцерн Toyota выложит в бесплатный доступ свои патенты на технологии гибридных автомобилей, которых насчитывается почти 24 тысячи.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента компании Шигеки Тераши.

Отмечается, что свое решение компания объясняет желанием расширить использование транспортных средств с низким уровнем выбросов до того, как мировая автопромышленность перейдет на электромобили.

"Исходя из большого количества запросов о системах электрификации авто, которые мы получаем от компаний, признающих необходимость популяризации гибридных и других технологий электромобилей, сейчас самое время для сотрудничества", - отметил Тераши.

Первый в мире серийный гибридный автомобиль Prius Toyota создала в 1997 году и продала более 13 миллионов авто с этой технологией. Она включает в себе обычный бензиновый двигатель и электрический, что позволяет экономить топливо.

Автомобили Toyota составляют более 80% рынка "гибридов". Они становятся актуальными в свете ужесточения норм по выбросам углерода в мире, в то время, как переход на полностью электрические автомобили потребует времени из-за высокой стоимости аккумуляторов.

Toyota считает, что ее "гибриды", топливная эффективность которых примерно в два раза выше, чем у бензиновых автомобилей, являются экономически эффективной альтернативой электрокарам из-за их более низкой стоимости и отсутствия необходимости в зарядной инфраструктуре. Компания также делает ставку на машины на водородных топливных элементах с нулевым уровнем выбросов.